Деканоидзе: Сейчас стало понятно, почему Ираклий Рухадзе избавился от «Имеди»

24.02.2026 15:50





Сейчас стало понятно, почему Ираклий Рухадзе (прим. бывший владелец телеканала «Имеди») избавился от телеканала «Имеди» - Думаю, грузинский бизнес понимает, что означают санкции и размещение финансирования и рекламы после этого на указанных каналах, - заявила, комментируя введённые Великобританией санкции против телекомпаний «Имеди» и «POSTV», оппозиционный политик Хатия Деканоидзе.



По её словам, введение санкций против телекомпаний означает, что все работающие там сотрудники оказались под международными санкциями.



«Сейчас стало понятно, почему Ираклий Рухадзе избавился от »Имеди». Думаю, грузинский бизнес понимает, что означают санкции и размещение финансирования и рекламы после этого на указанных каналах. Особенно это касается банков и крупных компаний, обладающих международной репутацией. Они могут понести серьёзный репутационный и финансовый ущерб. Кроме того, санкционирование »Имеди» и “POSTV” означает, что все лица, работающие на этих каналах, оказываются под международными санкциями. Им будет сложно путешествовать, а также приобретать различные развлекательные программы и сериалы. Это результат того, что эти люди распространяли в Грузии российский яд и дезинформацию», — заявила Деканоидзе.



Она также прокомментировала 20-й пакет санкций Евросоюза, в рамках которого рассматривался вопрос о санкционировании порта Кулеви, заблокированный Словакией и Венгрией. По её словам, тяжело осознавать, что Бидзина Иванишвили (прим. почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта») ставит под угрозу жизненно важную для страны инфраструктуру ради собственной финансовой выгоды и интересов своей партии.



«В условиях власти Бидзины Иванишвили в Грузии уклонение от санкций приносит финансовую выгоду «Грузинской мечте». В порт Кулеви по поручению Бидзины Иванишвили поступала российская нефть с использованием »теневого флота», который сталкивается с серьёзными проблемами по всему миру. Бидзина Иванишвили долгое время был в долгу перед владельцем компании Роснефть. В 2012 году он приобрёл у Бидзины Иванишвили комплекс в центре Москвы и выплатил 1 миллиард ещё до того, как Иванишвили официально включился в избирательную кампанию. Тогда Бидзина Иванишвили заявлял, что избавился от активов в России, что не соответствовало действительности.



Очень тяжело осознавать, что Бидзина Иванишвили ставит под угрозу жизненно важную для Грузии инфраструктуру ради собственной финансовой выгоды и интересов своей партии - »Грузинской мечты». Тяжело понимать, что один из важнейших портов страны – Кулеви, может оказаться в санкционном списке.



Что касается Венгрии и Словакии, мы знаем, что эти страны открыто выражают свою позицию. Они требуют от Украины восстановления трубопровода. Поэтому крайне важно осознавать ту ответственность, которая лежит на Бидзине Иванишвили, когда он подвергает инфраструктуру Грузии риску», - заявила Хатия Деканоидзе.





