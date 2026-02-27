Поправки к закону «О трудовой миграции» были представлены бизнес-объединениям и ассоциациям

Государственное агентство содействия занятости представило бизнес-объединениям, ассоциациям работодателей и банковским ассоциациям изменения в Закон Грузии «О трудовой миграции», которые вступят в силу с 1 марта.



Мероприятие открыл министр по делам вынужденно перемещённых лиц с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Михаил Сарджвеладзе.



По словам Сарджвеладзе, приоритетом государства является забота о благополучии каждого гражданина, обеспечение и защита их права на труд.



Как отметил министр в своём выступлении, для этого крайне важно внедрение определённых механизмов и их эффективное исполнение.



Презентацию законодательных изменений представили заместитель министра здравоохранения Георгий Цагареишвили и заместитель директора Государственного агентства содействия занятости Георгий Бунтури.



По информации министерства здравоохранения, на встрече подробно обсудили вопросы исполнения и технические аспекты, а также рассмотрели тему квотирования.



Ведомство отметило, что необходимо привести вопросы миграции в определённые рамки, чтобы предотвратить незаконную миграцию и занятость, а также отток финансовых ресурсов из страны в результате экономической деятельности.



Представители ассоциаций высказали свои мнения по поводу изменений, после чего встреча продолжилась в формате вопросов и ответов.



В мероприятии также приняли участие представители министерства здравоохранения и других государственных ведомств.



Согласно изменениям в закон Грузии «О трудовой миграции», иностранным гражданам для легального трудоустройства, в том числе дистанционного, потребуется получение «права на трудовую деятельность». Разрешения на «право на трудовую деятельность» будет выдавать Государственное агентство содействия занятости, при этом получение разрешения будет платным. Право на трудовую деятельность будет выдаваться на один год — на конкретную должность и у конкретного работодателя.



Что касается самозанятых иностранцев, право на работу будет выдаваться с указанием конкретной сферы, сектора и предпринимательской деятельности. Иностранным гражданам не будут выдаваться разрешения на работу в сфере услуг гидов, такси и курьерской доставки.



Отмечается, что в связи с изменениями предусмотрены льготные периоды: до 1 января 2027 года — для тех, кто уже зарегистрирован в электронной системе трудовой миграции и легально трудоустроен; второй льготный период действует до 1 мая 2026 года и распространяется на самозанятых иностранцев, которые уже осуществляют трудовую или предпринимательскую деятельность в Грузии.



В случае уклонения иностранного гражданина от норм, установленных законом «О трудовой миграции», будут применяться штрафы как к работнику, так и к работодателю, включая финансовые санкции для самозанятых иностранцев.





