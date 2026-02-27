Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Омбудсмен Грузии изучает поправки в закон «об общем образовании»


27.02.2026   20:47


Народный защитник изучает внесённые изменения в закон Грузии «Об общем образовании», согласно которым с 4 февраля 2026 года ребёнок должен достигнуть 6-летнего возраста по состоянию на 15 сентября текущего учебного года для начала обучения в общеобразовательном учреждении.

Как сообщают в офисе омбудсмена, 27 февраля 2026 года уполномоченный встретился с частью родителей, чьи дети достигнут 6 лет в период с 16 сентября по 31 декабря 2026 года.

В рамках своих полномочий омбудсмен рассматривает, насколько был учтён наилучший интерес ребёнка при принятии решения о внесении изменений в закон, а также какое возможное влияние эти изменения могут оказать на правовое положение детей.


