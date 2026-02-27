Омбудсмен Грузии изучает поправки в закон «об общем образовании»

27.02.2026 20:47





Народный защитник изучает внесённые изменения в закон Грузии «Об общем образовании», согласно которым с 4 февраля 2026 года ребёнок должен достигнуть 6-летнего возраста по состоянию на 15 сентября текущего учебного года для начала обучения в общеобразовательном учреждении.



Как сообщают в офисе омбудсмена, 27 февраля 2026 года уполномоченный встретился с частью родителей, чьи дети достигнут 6 лет в период с 16 сентября по 31 декабря 2026 года.



В рамках своих полномочий омбудсмен рассматривает, насколько был учтён наилучший интерес ребёнка при принятии решения о внесении изменений в закон, а также какое возможное влияние эти изменения могут оказать на правовое положение детей.





