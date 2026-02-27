Политсовет «Мечты»: дистанцированная позиция США по отношению к Грузии выглядит нелогичной

«Реальным мотивом атаки на свободные грузинские СМИ было предоставление дискредитированной, «ни живой ни мёртвой» оппозиции небольшого шанса сохранить политическое дыхание – никто в Грузии не сможет заглушить правдивое слово, потому что, как вода обязательно находит своё русло, так и истина всегда найдёт свой путь», — говорится в заявлении политсовета партии «Грузинская мечта», осудившего санкции Великобритании, введенные в отношении двух телеканалов – Imedi и POSTV. Как отметил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе, представивший заявление политсовета общественности, после заседания, никакие санкции не смогут заставить Национальный вещатель отказаться от правды и информирования грузинского общества.



«Великобритания ввела санкции против двух ведущих грузинских вещателей, что является беспрецедентным примером открытой атаки на свободные СМИ. Этот факт, с одной стороны, трагичен, а с другой – комичен, учитывая официальный повод, использованный для введения санкций.



Очевидно, что реальным мотивом атаки на свободные грузинские СМИ было предоставление дискредитированной, ни живой ни мёртвой оппозиции небольшого шанса сохранить пульс. Для недоброжелателей нашей страны эта необходимость по-прежнему остро стоит на повестке дня. Они видят, что с одной стороны стоит «Грузинская мечта», служащая грузинскому народу, которой народ дважды за последние два года выразил твёрдое доверие, а с другой – радикальная оппозиция, служащая внешним силам, иностранная агентура, для которой легитимность, исходящая от грузинского народа, ничего не значит, и которую волнует лишь выполнение заданий зарубежных покровителей. Этих людей наиболее точно характеризует слово «безродные», что их реакция на британские санкции вновь ярко продемонстрировала…



Интересно, что один из иностранных агентов на фоне британских санкций призвал других радикалов к объединению и к тому, чтобы предложить это объединение Западу, более конкретно – США, в качестве политической альтернативы «Грузинской мечте». Там же было добавлено, что к коалиции, предложенной Вашингтону, обязательно присоединится и партия «Лело» со своими лидерами, поскольку дистанцироваться от процессов для неё будет сложно. Это заявление агентуры представляет для нас интерес с учётом того, что действующая администрация США открыто провозгласила внешнеполитический курс невмешательства во внутренние дела других стран.



По распоряжению президента Трампа демонстративно были закрыты фонды, финансировавшие революции, в том числе USAID и NED, причём закрыты так, что публично были раскрыты их скрытые вмешательства в политическую жизнь других стран, организацию революций и насильственную смену правительств вопреки воле народа. После победы новой администрации на выборах не проходит и недели, чтобы политические лидеры, включая Вэнса, Рубио, Габбард и других, не подчёркивали, что США больше не намерены вмешиваться в политические процессы других государств.



Поскольку нам хорошо известно, что так называемая оппозиционная агентура прекрасно знает, кто является её покровителем за пределами страны, тот факт, что на 99% вновь объединённая агентурная оппозиция снова предлагает США свои «услуги» вопреки заявленной политике невмешательства, вызывает у нас дополнительные вопросы.



Недавние события, включая британские санкции, ещё раз убедили нас в том, что освободить европейскую бюрократию от неформального влияния в краткосрочной и даже среднесрочной перспективе будет крайне сложно. Что касается США, мы по-прежнему сохраняем надежду, что объявленная Дональдом Трампом борьба против так называемого »глубинного государства» завершится его победой. Лучшим подтверждением этого станет изменение отношения американской администрации к Грузии. На фоне ценностного совпадения нынешняя дистанцированная позиция США по отношению к Грузии выглядит нелогичной и вызывает множество вопросов. Изменение отношения к Грузии подтвердит, что объявленная борьба против «глубинного государства» — не показное явление и не попытка ребрендинга неформальных сил, а искренняя и реальная политика. Мы сохраняем оптимистичные ожидания. В ближайшем будущем всё прояснится», — говорится в заявлении политсовета «Грузинской мечты».



Источник: SOVA

