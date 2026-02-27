Кобахидзе: Санкции против Иванишвили не мешают перезагрузке отношений с США

27.02.2026 20:57





Желание властей Грузии возобновить стратегическое партнерство с США не связано с санкциями против миллиардера-основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили, а для него данный вопрос «не представляет интереса». Об этом заявил премьер Ираклий Кобахидзе после заседания политсовета ГМ с участием Иванишвили.



«Снятие санкций для господина Бидзины Иванишвили вообще не релевантно. Когда мы говорим о грузино-американских отношениях, для нас важно восстановление стратегического партнерства. Это лично для него [Иванишвили] неинтересно. Соответственно, когда мы обсуждаем перезагрузку грузино-американских отношений, речь идет именно о возобновлении стратегического партнерства. Санкции лично для господина Бидзины Иванишвили не представляют интереса», — сказал Кобахидзе.



Премьер полагает, что подход Вашингтона по отношению к Грузии продемонстрирует «кто одержит победу в противостоянии между администрацией Трампа и Deep State».



27 декабря 2024 года Минфин США объявил о санкциях против Бидзины Иванишвили — в ответ на подрыв демократических институтов, нарушение прав человека и ограничения фундаментальных свобод в Грузии. Физическим и юридическим лицам США запретили вести с ним дела, его активы в Штатах заморозили. Cанкции не запретили сделки с компаниями Иванишвили, но под ограничения попали транзакции, связанные с судом миллиардера против швейцарского банка Credit Suisse.



Примерно тогда же было приостановлено стратегическое партнерство между США и Грузией. Соответствующие решения приняла администрация президента Джо Байдена.



В «Грузинской мечте» неоднократно выражали надежду на то, что команда Трампа пересмотрит эту политику. До сих пор Вашингтон не принял предложение Тбилиси о «перезагрузке».





