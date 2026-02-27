Magticom не будет отключать Imedi и POSTV из-за британских санкций

Крупнейшая телекоммуникационная компания Грузии – Magticom – заявила, что не будет отключать телеканалы Imedi и POSTV, поскольку их трансляция не нарушает санкции Великобритании.



В заявлении компании отмечается, что ситуация должна рассматриваться одновременно в рамках грузинского законодательства и британских санкционных правил. В Magticom подчеркивают: введенные Лондоном ограничения касаются прежде всего финансовых операций, управления компаниями и предоставления отдельных услуг, но не содержат прямого запрета на распространение телесигнала.



Оператор ссылается на закон Грузии «О вещании», который предусматривает так называемый принцип обязательного транзита. Согласно ему, кабельные и спутниковые операторы обязаны включать в свои пакеты общенациональные телеканалы, доступные не менее чем 20% населения страны. В этом случае отключение канала по инициативе оператора может рассматриваться как нарушение национального законодательства.



В компании также указали, что британские санкции распространяются на лиц и организации, ведущие деятельность на территории Великобритании, британских граждан и компании, зарегистрированные по британскому праву. Magticom, действующий в рамках грузинской юрисдикции, не подпадает под прямые требования этих ограничений в части трансляции телеканалов.



«Исходя из действующих норм, мы считаем, что у общества и всех заинтересованных сторон должно быть четкое понимание правовой рамки, в которой рассматривается данный вопрос», – говорится в заявлении.



В настоящее время Imedi и POSTV остаются доступны во всех телевидениях, включая Magticom и Silknet.



О санкция против двух главных проправительственных телеканалов Грузии Лондон объявил 24 февраля. Они стали частью пакета мер по случаю четвертой годовщины полномасштабного вторжения России в Украину. Британские власти обвинили телеканалы в распространении дезинформации о войне, в том числе сведений, способных дестабилизировать Украину или угрожать ее территориальной целостности.



Официальный Тбилиси назвал меры «атакой на свободу СМИ» и «давлением на грузинское общество». В МИД Грузии усомнились, что санкции смогут ослабить позиции России.



Премьер Ираклий Кобахидзе обещал предпринять «все необходимые меры» для защиты интересов телеканалов. Сегодня он заверил, что «ни у одного банка и ни у одной предпринимательской структуры не будет проблем» из-за сотрудничества с Imedi и POSTV. «Мы контролируем ситуацию от начала до конца», – сказал Кобахидзе.





