Посольство Грузии в Израиле обратилось с рядом рекомендаций к гражданам Грузии, находящимся в стране

28.02.2026 15:47





Посольство Грузии в Израиле предупреждает граждан Грузии и публикует ряд рекомендаций. В распространённом в социальной сети заявлении говорится, что исходя из мер безопасности, после включения сигнала «красная тревога» необходимо соблюдать инструкции местных властей, в том числе при необходимости укрыться в убежище.



«Вниманию граждан Грузии!



С учётом сложной ситуации в сфере безопасности, напоминаем о рекомендациях, которых следует придерживаться в случае обострения обстановки.



После включения сигнала «красная тревога» необходимо соблюдать инструкции местных властей:



Немедленно найти укрытие (желательно заранее знать местонахождение ближайшего убежища или защищённого помещения);



Находясь в здании, закрыть двери и окна, перейти в защищённое пространство внутри здания;



Если вы находитесь на улице и поблизости нет специального убежища - лечь на землю лицом вниз и прикрыть голову руками;



Если вы находитесь в автомобиле - остановить машину на обочине, выйти и найти ближайшее убежище. Если это невозможно - лечь на землю лицом вниз и прикрыть голову руками.



Также предупреждаем, что согласно рекомендациям местного правительства запрещается находиться у входов в здания.



По истечении 10 минут после окончания сигнала тревоги, при отсутствии иных указаний, можно покинуть здание.



Запрещается приближаться к сбитым летательным аппаратам или другим подобным объектам. В случае их обнаружения необходимо сообщить в полицию.



Лицам, находящимся в Израиле с туристической целью, при наличии сигнала тревоги следует воздержаться от выхода из гостиницы и посещения туристических объектов.



Избегайте мест массового скопления людей. Избегайте мест концентрации большого количества сотрудников правоохранительных органов.



Дополнительную информацию о мерах безопасности можно получить на сайте Командования тыла Армии обороны Израиля: https://www.oref.org.il/eng/articles/info/iron-swords/1107/.



Также следите за обновлениями на страницах посольства: https://israel.mfa.gov.ge/



https://www.facebook.com/GeorgiainIsrael?locale=ka_GE.



В случае необходимости свяжитесь с Посольством Грузии в Государстве Израиль по номеру: +972 526 919092 (горячая линия 24/7).



Желаем мира Израилю и его населению!» - говорится в заявлении посольства Грузии в Израиле.





