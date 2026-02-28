|
Посольство Грузии в Израиле обратилось с рядом рекомендаций к гражданам Грузии, находящимся в стране
28.02.2026 15:47
Посольство Грузии в Израиле предупреждает граждан Грузии и публикует ряд рекомендаций. В распространённом в социальной сети заявлении говорится, что исходя из мер безопасности, после включения сигнала «красная тревога» необходимо соблюдать инструкции местных властей, в том числе при необходимости укрыться в убежище.
«Вниманию граждан Грузии!
С учётом сложной ситуации в сфере безопасности, напоминаем о рекомендациях, которых следует придерживаться в случае обострения обстановки.
После включения сигнала «красная тревога» необходимо соблюдать инструкции местных властей:
Немедленно найти укрытие (желательно заранее знать местонахождение ближайшего убежища или защищённого помещения);
Находясь в здании, закрыть двери и окна, перейти в защищённое пространство внутри здания;
Если вы находитесь на улице и поблизости нет специального убежища - лечь на землю лицом вниз и прикрыть голову руками;
Если вы находитесь в автомобиле - остановить машину на обочине, выйти и найти ближайшее убежище. Если это невозможно - лечь на землю лицом вниз и прикрыть голову руками.
Также предупреждаем, что согласно рекомендациям местного правительства запрещается находиться у входов в здания.
По истечении 10 минут после окончания сигнала тревоги, при отсутствии иных указаний, можно покинуть здание.
Запрещается приближаться к сбитым летательным аппаратам или другим подобным объектам. В случае их обнаружения необходимо сообщить в полицию.
Лицам, находящимся в Израиле с туристической целью, при наличии сигнала тревоги следует воздержаться от выхода из гостиницы и посещения туристических объектов.
Избегайте мест массового скопления людей. Избегайте мест концентрации большого количества сотрудников правоохранительных органов.
Дополнительную информацию о мерах безопасности можно получить на сайте Командования тыла Армии обороны Израиля: https://www.oref.org.il/eng/articles/info/iron-swords/1107/.
Также следите за обновлениями на страницах посольства: https://israel.mfa.gov.ge/
https://www.facebook.com/GeorgiainIsrael?locale=ka_GE.
В случае необходимости свяжитесь с Посольством Грузии в Государстве Израиль по номеру: +972 526 919092 (горячая линия 24/7).
Желаем мира Израилю и его населению!» - говорится в заявлении посольства Грузии в Израиле.
