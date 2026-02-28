Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Посольство Грузии в Иране призывает воздержаться от поездок в Иран


28.02.2026   17:12


Посольство Грузии в Иране публикует сообщение для граждан Грузии.

«В связи со сложившейся ситуацией в регионе настоятельно призываем вас воздержаться от поездок на территорию Ирана и, при необходимости, связаться с горячей линией посольства Грузии: +98 912 299 77 26; +995 599 98 01 89; +995 595 31 16 61; +98 912 075 83 97», – говорится в заявлении.

Отметим, сегодня Израиль объявил о начале «превентивного удара» по Ирану. Как сообщают израильские СМИ, «начальная фаза» совместной американо-израильской атаки на Иран продлится четыре дня.


