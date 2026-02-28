Пенитенциарная служба опровергает, что что Гарибашвили покинул тюрьму в день рождения члена семьи

Служба исполнения наказаний Грузии заявляет, что информация о том, что Ираклий Гарибашвили покинул тюрьму в день рождения члена семьи, не соответствует действительности.



«Мы подчеркиваем, что осужденный Ираклий Гарибашвили не только временно не покидал исправительное учреждение, но этот вопрос даже не обсуждался в Специальной пенитенциарной службе.



В то же время, чтобы проинформировать общественность, мы поясняем, что в соответствии с Пенитенциарным кодексом Генеральный директор Службы может предоставить осужденному право на временное освобождение из исправительного учреждения в случаях, строго определенных законом.



День рождения члена семьи осужденного не является особым обстоятельством, определенным законом, на основании которого осужденный может временно покинуть исправительное учреждение.



Еще раз призываем все медиасредства воздержаться от распространения подобной дезинформации, направленной на введение общественности в заблуждение», — говорится в сообщении.







