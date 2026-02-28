Родитель принуждал несовершеннолетнего ребенка просить милостыню - он задержан

28.02.2026 15:57





По обвинению в траффикинге сотрудники правоохранительных органов задержали родителя несовершеннолетнего. Как говорится в информации, распространённой Министерством внутренних дел Грузии, обвиняемый, оказывая психологическое давление и угрожая физической расправой, принуждал своего ребёнка просить милостыню в различных районах Тбилиси и полностью присваивал полученные деньги.



«По обвинению в траффикинге сотрудники Центрального департамента криминальной полиции Министерства внутренних дел Грузии задержали гр. М. С., 1981 года рождения.



Проведённым по данному уголовному делу расследованием, в том числе на основании судебного решения с использованием тайных аудио- и видеозаписей, установлено, что обвиняемый, оказывая психологическое давление и угрожая физической расправой, принуждал своего ребёнка просить милостыню в различных районах Тбилиси и полностью присваивал полученные деньги.



В результате проведённых следственных действий М. С. задержан в качестве обвиняемого.



Следствие ведётся по статье 143-й прима, части 2-я и 3-я Уголовного кодекса Грузии, что предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 17 лет», - говорится в сообщении ведомства.





