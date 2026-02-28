Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Родитель принуждал несовершеннолетнего ребенка просить милостыню - он задержан


28.02.2026   15:57


По обвинению в траффикинге сотрудники правоохранительных органов задержали родителя несовершеннолетнего. Как говорится в информации, распространённой Министерством внутренних дел Грузии, обвиняемый, оказывая психологическое давление и угрожая физической расправой, принуждал своего ребёнка просить милостыню в различных районах Тбилиси и полностью присваивал полученные деньги.

«По обвинению в траффикинге сотрудники Центрального департамента криминальной полиции Министерства внутренних дел Грузии задержали гр. М. С., 1981 года рождения.

Проведённым по данному уголовному делу расследованием, в том числе на основании судебного решения с использованием тайных аудио- и видеозаписей, установлено, что обвиняемый, оказывая психологическое давление и угрожая физической расправой, принуждал своего ребёнка просить милостыню в различных районах Тбилиси и полностью присваивал полученные деньги.

В результате проведённых следственных действий М. С. задержан в качестве обвиняемого.

Следствие ведётся по статье 143-й прима, части 2-я и 3-я Уголовного кодекса Грузии, что предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 17 лет», - говорится в сообщении ведомства.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна