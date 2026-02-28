|
Зурабишвили: Россия проигрывает на всех фронтах
28.02.2026 20:15
Россия проигрывает на всех фронтах, - об этом в социальной сети пишет 5-й президент Грузии Саломе Зурабишвили.
По ее словам, Россия теряет старых союзников, в том числе сейчас и Иран.
«Россия проигрывает на всех фронтах: ей не удается победить в Украине, не удается установить односторонний мир, теряет старых союзников - Сирию, Армению – а сейчас и Иран!», - пишет Зурабишвили.
