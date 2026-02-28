Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Зурабишвили: Россия проигрывает на всех фронтах


28.02.2026   20:15


Россия проигрывает на всех фронтах, - об этом в социальной сети пишет 5-й президент Грузии Саломе Зурабишвили.

По ее словам, Россия теряет старых союзников, в том числе сейчас и Иран.

«Россия проигрывает на всех фронтах: ей не удается победить в Украине, не удается установить односторонний мир, теряет старых союзников - Сирию, Армению – а сейчас и Иран!», - пишет Зурабишвили.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна