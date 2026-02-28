Зурабишвили: Россия проигрывает на всех фронтах

Россия проигрывает на всех фронтах, - об этом в социальной сети пишет 5-й президент Грузии Саломе Зурабишвили.



По ее словам, Россия теряет старых союзников, в том числе сейчас и Иран.



«Россия проигрывает на всех фронтах: ей не удается победить в Украине, не удается установить односторонний мир, теряет старых союзников - Сирию, Армению – а сейчас и Иран!», - пишет Зурабишвили.





