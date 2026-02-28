Зурабишвили: С диктатурами должно быть покончено!

С диктатурами должно быть покончено!, - об этом в социальной сети пишет пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили.



Зурабишвили также заявила о своей поддержке иранскому народу.



«Меня никогда не радует начало войны, однако иранские власти солгали, подняли переговоры на смех, и, что самое главное, они убивают и пытают свой народ. С диктатурами должно быть покончено! Поддержка народу Ирана!», - пишет в социальной сети Х Саломе Зурабишвили.





