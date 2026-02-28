|
Детские кресла могут стать обязательными для водителей в Грузии
28.02.2026 20:45
С инициативой к правительству и парламенту обратился ряд профильных организаций. Они указывают на то, что в 2025 году резко возросло число детей до 6 лет, погибших или пострадавших в ДТП.
Официальной статистики о том, сколько автомобилистов в Грузии используют детские кресла, нет. Однако, по оценкам специалистов, этот показатель недостаточно высок: около 60% в Тбилиси и еще меньше — в регионах.
Наши дети погибают в авариях, потому что они не пристегнуты в специальных креслах. А ведь автокресло на 60–80% защищает ребенка от травм в экстренных ситуациях
— отмечает Эка Лалиашвили, председатель «Альянса Грузии за безопасные дороги».
▪️Организация предлагает властям обязать водителей использовать удерживающие устройства для детей. Инициатива не нова, но ранее от этой меры отказывались — в том числе из-за высокой стоимости таких кресел.
Не исключено, что на этот раз правительство поддержит изменения. В последнее время власти последовательно ужесточают транспортную политику: уже запланировано введение ОСАГО, а недавно запретили ввоз автомобилей старше 6 лет.
