16 рейсов из международных аэропортов Тбилиси и Батуми

Из-за военных действий на Ближнем Востоке, из международных аэропортов Тбилиси и Батуми были отменены рейсы.



По информации управляющей компании TAV Georgia, на сегодняшний день отменено в общей сложности 16 рейсов.



Из Тбилисский международный аэропорт отменены 13 рейсов — в направлениях Тель-Авива, Абу-Даби, Шарджи и Дубая, а из Батумского международного аэропорта отменены три рейса, все — в направлении Тель-Авива. По другим направлениям ограничений нет.







