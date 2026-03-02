Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
16 рейсов из международных аэропортов Тбилиси и Батуми


02.03.2026   11:33


Из-за военных действий на Ближнем Востоке, из международных аэропортов Тбилиси и Батуми были отменены рейсы.

По информации управляющей компании TAV Georgia, на сегодняшний день отменено в общей сложности 16 рейсов.

Из Тбилисский международный аэропорт отменены 13 рейсов — в направлениях Тель-Авива, Абу-Даби, Шарджи и Дубая, а из Батумского международного аэропорта отменены три рейса, все — в направлении Тель-Авива. По другим направлениям ограничений нет.


