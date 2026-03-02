Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Матикашвили: Грузия стала островком мира


02.03.2026   12:51


Если внимательно посмотреть на происходящие вокруг события, Грузия превратилась в островок мира - война между Россией и Украиной, война на Ближнем Востоке, а в Грузии сохраняется мир, - заявил депутат партии от правящей партии «Грузинская мечта» Давид Матикашвили.

По его словам, «процессы, разворачивающиеся на Ближнем Востоке, подчёркивают, насколько эффективной была власть «Грузинской мечты», когда обеспечила мир в стране».

«Наша страна с обеспокоенностью наблюдает за событиями на Ближнем Востоке. Для нас важно обеспечение мира в этом регионе, поэтому использование дипломатических путей для деэскалации войны имеет большое значение. Процессы, происходящие на Ближнем Востоке, подчёркивают, насколько эффективной была власть «Грузинской мечты», когда обеспечила мир в стране и управляла всеми процессами таким образом, что грузинский народ и власть не поддались внешнему давлению и сохранили устойчивый мир. Это ещё один пример того, насколько важно, чтобы собственная страна заботилась о мире. Если внимательно посмотреть на происходящие вокруг события, Грузия превратилась в островок мира. Война между Россией и Украиной, война на Ближнем Востоке, а в Грузии сохраняется мир. Мир в Грузии обеспечил выполнение авиарейсов, что невозможно в тех странах, где идёт война», - отметил Матикашвили.


