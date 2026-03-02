Матикашвили: Грузия стала островком мира

Если внимательно посмотреть на происходящие вокруг события, Грузия превратилась в островок мира - война между Россией и Украиной, война на Ближнем Востоке, а в Грузии сохраняется мир, - заявил депутат партии от правящей партии «Грузинская мечта» Давид Матикашвили.



По его словам, «процессы, разворачивающиеся на Ближнем Востоке, подчёркивают, насколько эффективной была власть «Грузинской мечты», когда обеспечила мир в стране».



«Наша страна с обеспокоенностью наблюдает за событиями на Ближнем Востоке. Для нас важно обеспечение мира в этом регионе, поэтому использование дипломатических путей для деэскалации войны имеет большое значение. Процессы, происходящие на Ближнем Востоке, подчёркивают, насколько эффективной была власть «Грузинской мечты», когда обеспечила мир в стране и управляла всеми процессами таким образом, что грузинский народ и власть не поддались внешнему давлению и сохранили устойчивый мир. Это ещё один пример того, насколько важно, чтобы собственная страна заботилась о мире. Если внимательно посмотреть на происходящие вокруг события, Грузия превратилась в островок мира. Война между Россией и Украиной, война на Ближнем Востоке, а в Грузии сохраняется мир. Мир в Грузии обеспечил выполнение авиарейсов, что невозможно в тех странах, где идёт война», - отметил Матикашвили.





