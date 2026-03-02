Вице-спикер: «убийство убийцы» в законодательствах стран мира не одобряется

Вице-спикер парламента Грузии Нино Цилосани прокомментировала атаку США и Израиля на Иран и ситуацию в регионе Ближнего Востока, отметив, что она «крайне тяжелая». И будь то Иран или Израиль, Грузия выражает соболезнования в связи с гибелью мирных жителей обеих стран.



Цилосани подчеркнула, что власти Грузии обращаются ко всем вовлеченным государствам с призывом использовать дипломатические меры максимально.



«Будь то Иран или Израиль, мы выражаем соболезнования там, где погибли мирные жители. Есть большие потери и в плане инфраструктуры. Масштаб военного вмешательства чрезвычайно велик. Разумеется, мы поддерживаем деэскалацию этой ситуации через дипломатические каналы, поскольку война и военное противостояние не являются выходом. Мы призываем все вовлечённые государства максимально использовать дипломатические механизмы», — заявила вице-спикер.



Комментируя заявление правительства Грузии, Цилосани отметила, что присоединяется к выраженным соболезнованиям.



«Правительство выразило соболезнования всем странам, вовлеченным в процесс военной эскалации, а также всем погибшим, как представителям власти, так и мирным гражданам. К этим соболезнованиям я, конечно, присоединяюсь», — заявила политик.



На вопрос «Если США убивают убийцу, является ли это основанием для соболезнований?» — Цилосани ответила, что в законодательстве любой страны убийство убийцы не одобряется.



«Вы даже не знаете, как действуют принципы прав человека и демократии. «Убийца убийцы» — это конкретная правовая дефиниция. Я не буду переходить к более широким масштабам. В законодательстве всех стран убийство убийцы не является тем, что приветствуется. Что касается соболезнований, ознакомьтесь с заявлением правительства, где выражены соболезнования в связи со всеми тяжелейшими фактами», — заявила Цилосани.





