Часть оппозиционных партий проведет встречу с целью окончательного соглашения

02.03.2026 15:15





Сегодня часть оппозиционных партий проведет встречу с целью окончательного соглашения.



По заявлению пресс-службы «Коалиции за перемены», встреча назначена на 18:00 по местному времени.



По существующей информации, с деталями соглашения, достигнутого в рамках консультаций, начатых в декабре прошлого года, оппозиционные партии ознакомят общественность после встречи.





