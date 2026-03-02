Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Часть оппозиционных партий проведет встречу с целью окончательного соглашения


02.03.2026   15:15


Сегодня часть оппозиционных партий проведет встречу с целью окончательного соглашения.

По заявлению пресс-службы «Коалиции за перемены», встреча назначена на 18:00 по местному времени.

По существующей информации, с деталями соглашения, достигнутого в рамках консультаций, начатых в декабре прошлого года, оппозиционные партии ознакомят общественность после встречи.


