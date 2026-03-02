Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Шарманашвили: Решение Великобритании несправедливо и направлено на поощрение деструктивных действий в Грузии


02.03.2026   13:22


«Решение Великобритании несправедливо и направлено на поощрение деструктивных действий в Грузии», — заявил член парламентского большинства Тенгиз Шарманашвили.

Шарманашвили прокомментировал решение правительства Великобритании о введении санкций против телекомпаний «Имеди» и «Пост ТВ».

«Первый шаг сделала BBC, и это было сделано Великобританией. Они распространили абсолютно немыслимую ложь, потому что после Второй мировой войны »камит» нигде не видели и, по их логике, почему-то именно нам его нашли и заставили использовать. С самого начала было видно, что это беспрецедентная ложь. Мы обжаловали этот фильм, но результата не последовало, его даже толком не рассмотрели. У них настолько сложный механизм, что фильм снова нужно обжаловать в самой BBC. В конечном итоге мы дойдём до британского суда. Если потребуется, обратимся и к международным механизмам — так это не оставим. Они прекрасно знают, что рано или поздно проиграют в суде и окажутся бессильными. Знаете, что они делают? Пока этот процесс будет продолжаться, они всё это время будут говорить об этом, отражать ложь в резолюциях, а местные радикалы будут это подхватывать. Они хотят перевести нас в режим оправданий. Эта ложь закончится их поражением», — заявил Тенгиз Шарманашвили.


