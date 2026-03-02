Каладзе застрял в Абу-Даби из-за военных действий в Иране

02.03.2026 12:56





В субботу-воскресенье мэр Тбилиси Каха Каладзе находился в Абу-Даби, в связи со сложившимся положением он пока не может вылететь в Грузию. Об этом агентству «Интерпрессньюс» сообщили в пресс-службе Тбилисской мэрии.



