Каладзе застрял в Абу-Даби из-за военных действий в Иране


02.03.2026   12:56


В субботу-воскресенье мэр Тбилиси Каха Каладзе находился в Абу-Даби, в связи со сложившимся положением он пока не может вылететь в Грузию. Об этом агентству «Интерпрессньюс» сообщили в пресс-службе Тбилисской мэрии.

«В субботу-воскресенье мэр Тбилиси Каха Каладзе находился в Абу-Даби, в связи со сложившимся положением он пока не может вылететь в Грузию», - сообщили в столичной мэрии.


