Правительство Грузии соболезнует народам Ирана и Израиля

02.03.2026 12:53





Правительство Грузия с глубокой обеспокоенностью следит за продолжающимися военными действиями на Ближнем Востоке, которые угрожают безопасности и благополучию всех без исключения стран региона, - говорится в заявлении правительства Грузии.



Как отмечается в заявлении, правительство Грузии «выражает соболезнования иранскому народу и Исламской Республике Ирану, где продолжающиеся боевые действия унесли жизни наибольшего числа людей, в том числе Верховного лидера, других политических лидеров, множества невинных граждан и десятков детей. Также выражаем соболезнования дружественному народу Израиля».



Правительство Грузии выражает полную солидарность с арабскими странами Персидского залива, с которыми Грузию связывает особое партнёрство. Выражаем надежду, что в ближайшем будущем на Ближнем Востоке будет восстановлен мир, чему вместо военных действий должны способствовать дипломатия и политический диалог.



Правительство Грузии примет все необходимые меры для обеспечения безопасности наших граждан, находящихся в регионе, и защиты их интересов», — говорится в заявлении.





