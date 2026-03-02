|
Папуашвили: Когда тебе кажется, что мир сошел с ума, помните, что вы — грузины
02.03.2026 11:46
«Когда тебе кажется, что мир словно сошёл с ума, вспомни, что ты грузин. Наша история писалась именно в такие времена — в эпохи хаоса, больших противостояний и неопределённости», — об этом в социальной сети написал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
«Мы видели войны, катаклизмы и эпохи, когда всё рушилось и начиналось заново. Но одно никогда не менялось — у грузина всегда находилась сила даже в самые тяжёлые времена сохранить свою родину, своё достоинство и своё наследие.
Поэтому, когда тебе покажется, что мир словно сошёл с ума, вспомни: мы тот народ, который выдерживает бури, поднимается на ноги и с достоинством продолжает свой путь», — пишет Папуашвили.