Папуашвили: Когда тебе кажется, что мир сошел с ума, помните, что вы — грузины

02.03.2026 11:46





«Когда тебе кажется, что мир словно сошёл с ума, вспомни, что ты грузин. Наша история писалась именно в такие времена — в эпохи хаоса, больших противостояний и неопределённости», — об этом в социальной сети написал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



«Мы видели войны, катаклизмы и эпохи, когда всё рушилось и начиналось заново. Но одно никогда не менялось — у грузина всегда находилась сила даже в самые тяжёлые времена сохранить свою родину, своё достоинство и своё наследие.



Поэтому, когда тебе покажется, что мир словно сошёл с ума, вспомни: мы тот народ, который выдерживает бури, поднимается на ноги и с достоинством продолжает свой путь», — пишет Папуашвили.





