Кэролайн Левитт: Испания согласилась сотрудничать с американскими военными

05.03.2026 10:37





Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Испания согласилась на сотрудничество с вооружёнными силами США.



«Думаю, они громко и ясно услышали вчерашнее послание президента. И, насколько мне известно, в последние несколько часов они согласились сотрудничать с вооружёнными силами США. Также, как мне известно, американские военные координируют действия со своими коллегами, находящимися в Испании. Однако президент, разумеется, ожидает, что все наши европейские союзники будут сотрудничать в этой долгожданной миссии — не только ради Соединённых Штатов, но и ради Европы — чтобы уничтожить порочный режим Ирана, который, ещё раз подчеркну, представляет угрозу не только для Америки, но и для наших европейских союзников», — заявила Левитт.



В СМИ также распространяется информация о том, что министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес отрицает сотрудничество в рамках операций США на Ближнем Востоке и заявляет, что позиция Испании не изменилась.







