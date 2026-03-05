Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Кэролайн Левитт: Испания согласилась сотрудничать с американскими военными


05.03.2026   10:37


Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Испания согласилась на сотрудничество с вооружёнными силами США.

«Думаю, они громко и ясно услышали вчерашнее послание президента. И, насколько мне известно, в последние несколько часов они согласились сотрудничать с вооружёнными силами США. Также, как мне известно, американские военные координируют действия со своими коллегами, находящимися в Испании. Однако президент, разумеется, ожидает, что все наши европейские союзники будут сотрудничать в этой долгожданной миссии — не только ради Соединённых Штатов, но и ради Европы — чтобы уничтожить порочный режим Ирана, который, ещё раз подчеркну, представляет угрозу не только для Америки, но и для наших европейских союзников», — заявила Левитт.

В СМИ также распространяется информация о том, что министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес отрицает сотрудничество в рамках операций США на Ближнем Востоке и заявляет, что позиция Испании не изменилась.


