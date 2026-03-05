Глава МВД провел заседание Межведомственного совета по морской безопасности

05.03.2026 11:52





Под руководством министра внутренних дел Грузии Геки Геладзе в Совместном центре управления морскими операциями состоялось заседание Межведомственного совета по морской безопасности.



По информации МВД Грузии, на заседании были рассмотрены отчет о деятельности Совместного центра управления морскими операциями, ситуация в Чёрном море, а также вопросы и риски в сфере безопасности.



«Члены совета обсудили вызовы, стоящие перед Грузией в связи с последними мировыми событиями. Также были определены приоритеты Совместного центра управления морскими операциями и рассмотрены планы на будущее. Кроме того, был утверждён регламент заседания совета и другие вопросы, предусмотренные повесткой дня.



В заседании приняли участие заместители министров и руководители соответствующих подразделений ведомств, входящих в совет Совместного центра управления морскими операциями, в том числе: первый заместитель главы Службы государственной безопасности Грузии Лаша Маградзе, заместитель министра обороны Григол Георгадзе, заместитель министра иностранных дел Лаша Дарсалия, заместитель министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Соломон Павлиашвили, а также начальник Пограничной полиции МВД Давид Тамазашвили.



Совместный центр управления морскими операциями (JMOC) представляет собой уникальную концепцию обеспечения морской и пограничной безопасности, имеющую важнейшее стратегическое и оперативное значение.



Межведомственный совет обеспечивает координацию деятельности данного центра. Совет возглавляет министр внутренних дел; в его состав входят ведомства, подведомственные Пограничной полиции, Службе государственной безопасности, Министерству обороны, Министерству иностранных дел, Министерству охраны окружающей среды и сельского хозяйства, Министерству экономики и устойчивого развития, а также Министерству финансов.



После завершения заседания Межведомственного совета по морской безопасности Гека Геладзе и члены совета осмотрели инфраструктуру и плавсредства на базе береговой охраны в Поти. Гека Геладзе поблагодарил сотрудников Пограничной полиции за службу стране», — говорится в информации МВД.







