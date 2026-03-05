Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Члены делегации парламента Грузии встретились с конгрессменом Энди Оглсом


05.03.2026   12:51


В рамках визита в Соединенные Штаты Америки члены грузинской парламентской делегации — Мариам Лашхи, Лика Шартава и Эка Сепашвили встретились с конгрессменом Энди Оглсом.

По информации парламента Грузии, на встрече обсудили вопросы стратегического партнерства Грузии с США, ЕС и Китаем. В том числе говорилось о внешней политики Грузии и перезагрузке грузино-американских отношений.

«Одной из важных тем разговора стали перспективы развития Среднего коридора. Также обсуждались вопросы кибербезопасности. Было отмечено, что сотрудничество в области безопасности, включая кибербезопасность, рассматривается как одно из важных направлений стратегического партнерства. Встреча была посвящена вопросу поддержки суверенитета и территориальной целостности Грузии», — говорится в сообщении грузинского парламента.

Во встрече также приняла участие посол Грузии в США Тамар Талиашвили.

Парламентскую делегацию возглавляет председатель комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе. В её состав также входят: председатель комитета по образованию, науке и делам молодежи Мариам Лашхи, член Комитета по европейской интеграции Лика Шартава, и представитель парламентской оппозиции от партии «Сила народа» Эка Сепашвили.


