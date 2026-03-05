Джо Уилсон: «Грузинская мечта» продала страну в долговое рабство

««Грузинская мечта» фактически передала инфраструктуру Грузии Коммунистической партии Китая», заявил Джо Уилсон на слушаниях, прошедших в Хельсинкской комиссии США. Во время своего выступления американский политик призвал европейские страны проявлять бдительность и принципиальность в отношении угрозы со стороны Китая.



«Тактики, которые используют диктаторы, всё больше становятся похожими друг на друга, они становятся всё более сложными и вызывают тревогу, поскольку поддерживаются технологиями и инновациями. Этот учебник в полном масштабе реализуется в Грузии…



Грузинский народ хочет свободы и процветания, а не смертельной ловушки китайской дипломатии и российской олигархии. Диктатура Бидзины Иванишвили и его «Грузинской мечты» арестовала почти всех лидеров оппозиции, проигнорировала грузинский народ, который хочет свободы и процветания, а не китайской «дипломатии – долговой ловушки» и российской олигархии.



Президент Дональд Трамп справедливо придал приоритет Центральной Азии и Среднему коридору для обеспечения и диверсификации наших цепочек поставок. «Грузинская мечта» фактически передала грузинскую инфраструктуру Коммунистической партии Китая и продала страну в долговое рабство. Доступ Америки к Среднему коридору фактически контролируется Коммунистической партией Китая», — заявил конгрессмен-республиканец.



Источник: SOVA

