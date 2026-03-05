TI: изменения в закон «О винограде и вине» приведут к росту коррупционных рисков

Организация Transparency International (TI) считает, что изменения в закон «О винограде и вине», принятые грузинским парламентом 4 марта во втором чтении, «приведут к росту коррупционных рисков и создадут дополнительные угрозы произвольного давления на малые винодельни».



«Законопроект значительно увеличивает полномочия Национального агентства вина, которое будет выполнять не только контрольную функцию, но и станет регулятором допуска на рынок. Для закладки коммерческого виноградника потребуется обязательное согласие.



Это наиболее существенное изменение законопроекта. В закон вводится новый термин — «согласие на закладку виноградника».



Суть: закладка коммерческого виноградника (виноградника, урожай которого используется в коммерческих целях) будет возможна только на основании согласия, выданного Национальным агентством вина.



Действующая редакция: в настоящее время закладка коммерческого виноградника является свободной, обязательным является лишь использование «разрешённых сортов винограда». В новой редакции соблюдения сорта уже недостаточно, потребуется также разрешение агентства.



Коррупционный риск высок. Факторы риска:



Закон не устанавливает условий для выдачи согласия или отказа – все критерии будут определяться приказом министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства, который законом не ограничен. Министр сможет устанавливать любые правила и менять их в любое время по своему усмотрению.



Закон не определяет процедуры принятия решения, сроки, требования к прозрачности или механизм обжалования.

В пояснительной записке говорится, что «согласие будет выдаваться бесплатно», однако это не закреплено в тексте закона и может быть изменено в любой момент», — говорится в заявлении организации.





