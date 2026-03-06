Зурабишвили: Партии, которые то попадают в парламент, то повторяют посылы «Мечты», — предатели

06.03.2026 12:44





«Партии, которые то входят в парламент, то повторяют посылы «Грузинской мечты», — это предатели», — заявила бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили в социальной сети, где она отвечает на вопросы граждан.



По словам Зурабишвили, оппозиция всё-таки сможет добиться единства.



«Мы должны продолжать борьбу, усиливать единство и выиграть выборы, которые они обязательно проиграют. Сегодня я не знаю сторонников Грузинская мечта, кроме тех людей, которые непосредственно работают ботами, находятся под компроматом или финансово связаны с »Грузинской мечтой». Других, свободных сторонников »Мечты» я не знаю. »Мечта» коснулась всех сфер и всех групп. Нет никого, кто в реальности остался бы невредим в этой ситуации. »Мечта» коснулась диаспоры, родителей, студентов, учителей, профессоров, всех университетов. Завтра коснётся и частных университетов, которые пока думают, что им удалось уцелеть. Никто не уцелел. »Мечта» коснулась и бизнеса. В стране всё запрещено, и кто должен быть сторонником »Мечты»? Государство практически больше не существует, нет даже границ, в каком состоянии наша оборона — вокруг нас идёт война, а Совет безопасности не собирается. Это государство? Это кому-то должно нравиться, если человек не привязан к »Мечте» различными способами?



Я очень обнадежена, мы уже выиграли последние выборы. Мы выиграем новые выборы ещё более уверенно, если не начнём топить и обманывать друг друга — что было одним из факторов, которые нам помешали, и что мы видим сегодня со стороны некоторых партий. Есть партии, которые то входят в парламент, то повторяют месседжи »Мечты» и повторяют её удары по другим партиям. Это предатели, и с ними очень трудно достичь единства, но мы всё равно добьёмся этого», — заявила Саломе Зурабишвили.







