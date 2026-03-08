Кобахидзе: в Грузии около 13 тысяч трудовых мигрантов из России

По словам премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, в стране проживает около 51 500 трудовых мигрантов, из которых примерно 25% — граждане России, то есть около 13 тысяч человек.



Об этом он заявил в эфире телеканала «Имеди» во время обсуждения миграционной политики.



По данным премьера, вид на жительство в Грузии имеют около 107 тысяч иностранных граждан. Из них:



30% — граждане России,

22% — граждане Индии (в основном студенты),

далее следуют Азербайджан, Украина и другие страны.



В целом, по его словам, около 70% проживающих в Грузии иностранцев — это граждане постсоветских стран, ЕС, США и Израиля. Доля граждан Турции и Ирана в общей численности населения составляет около 0,7%.

Кобахидзе также отметил структуру иностранного населения:



около 37 тысяч — студенты,

51 500 — трудовые мигранты,

примерно 30 тысяч — украинские беженцы,

около 47 500 — члены семей граждан Грузии, бывшие граждане страны или иностранцы, проживающие здесь более 10 лет.



По оценке правительства, около 20 тысяч человек находятся в стране нелегально, и власти планируют принять меры для усиления контроля.



Отдельно премьер подчеркнул, что значительная часть иностранных специалистов работает в IT-секторе, который является одним из самых быстрорастущих в экономике. По его словам, такие специалисты в основном работают на зарубежные компании и привлекают деньги в грузинскую экономику, не конкурируя напрямую с местными работниками.

Иностранные работники также заняты в строительстве, промышленности и сфере гостеприимства, где, по словам премьера, наблюдается дефицит местной рабочей силы.



Кобахидзе отметил, что ситуация с миграцией «не настолько сложная, как иногда представляется», однако подчеркнул необходимость контроля миграционных процессов, чтобы избежать возможных демографических и социальных проблем.





