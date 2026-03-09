Шарашидзе: У нас есть все основания предполагать, что ОБСЕ после визита представит критическое заключение

У нас есть все основания предполагать, что ОБСЕ после визита представит критическое заключение - в прорыве легитимации «Мечты» у этого визита не будет и не может быть никакой особой нагрузки, - заявил депутат от «Гахария для Грузии» Георгий Шарашидзе после встречи с делегацией Парламентской ассамблеи ОБСЕ. По словам Шарашидзе, его команда предоставила делегации информацию о политической ситуации в Грузии.



«С делегацией Парламентской ассамблеи ОБСЕ была интересная встреча. Конечно, мы предоставили информацию о политической ситуации в Грузии. В то же время говорили о работе нашей парламентской команды в парламенте. Это также было предметом их интереса. Разумеется, мы коснулись всех антидемократических инициатив, принятых «Мечтой» в парламенте, особенно в последнее время. Это касается, в том числе, отягощения избирательной среды. Это было особенно важно для ОБСЕ, поскольку вместо того, чтобы учесть рекомендации ОБСЕ/БДИПЧ, «Грузинская мечта» сделала прямо противоположное, еще больше отяготив и ухудшив избирательную среду. В то же время мы говорили об антидемократических законах, которые подавляют иное мнение в этой стране и препятствуют развитию политических партий, НПО и политического процесса в целом. Предмет их интереса, конечно же, в том, чтобы ситуация в Грузии выправилась, с точки зрения того, чтобы политика вернулась в политику.



Также хотел бы сказать, что, как я слышал, Папуашвили пытался оценить визит этой делегации как некую особую легитимацию или прорыв изоляции, и хочу сказать, что ОБСЕ работает с 57 государствами-членами, включая Россию, Беларусь, Туркменистан, Казахстан, Кыргызстан и т. д., то есть такие страны, где ситуация в плане демократии еще хуже, но ОБСЕ работает и в этих странах и разговаривает с ними. Поэтому у этого визита не будет и не может быть никакой особой нагрузки в прорыве легитимации «Мечты», - сказал Шарашидзе.





