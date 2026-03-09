Каладзе: Самое важное и значимое то, что большинство населения признало «Грузинскую мечту»

09.03.2026 14:13





Мэр столицы Грузии Каха Каладзе заявил, что разговоры оппозиции о признании или непризнании власти являются политической спекуляцией.



По его словам, визит делегации Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Грузию является подтверждением того, что власти продолжают активное сотрудничество с международными организациями.



«Самое главное и важное — то, что грузинский народ признал «Грузинскую мечту — Демократическую Грузию», и уже много лет большинство населения поддерживает нас. Разговоры со стороны оппозиции о признании или непризнании власти — это политическая спекуляция. Мы проводим ту политику, которая важна для нашей страны и её населения.



Что касается непосредственно делегации ОБСЕ, мы помним, какие оценки были даны по поводу последних выборов. Они прямо заявили, что у всех политических партий были равные возможности участвовать в выборах, а у грузинского народа была возможность свободно сделать свой выбор. Мы также помним, какие реакции последовали со стороны оппозиции, радикалов и внешних сил — как они оскорбляли представителей миссии. Мы знаем их отношение, а мы продолжаем сотрудничество со всеми международными организациями», — отметил Каха Каладзе.





