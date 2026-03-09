Кобахидзе допустил упрощение получения гражданства для этнических грузин

Правительство «Грузинской мечты» рассматривает возможность упрощения выдачи гражданства этническим грузинам. Об этом премьер Ираклий Кобахидзе заявил в эфире проправительственной телекомпании «Имеди», говоря о теме миграции и численности населения страны.



По словам Кобахидзе, если «родители являются гражданами Грузии, в таком случае у ребёнка не возникает никаких проблем с точки зрения получения гражданства»; «если они не являются гражданами Грузии, в таком случае член их семьи, в том числе ребёнок, должен получить гражданство в порядке натурализации».



«Упрощение процедур возможно и в этом отношении. Мы обсуждали это с министром юстиции и планируем облегчить процедуры», — сказал Кобахидзе, не уточнив деталей.



«Есть, например, в разных странах, в том числе в соседних, этнические грузины, у которых нет гражданства, есть их дети, они сами хотят получить гражданство, и среди них есть люди, которые не знают грузинского языка, — и для них тоже процедуры могут быть упрощены. По этому вопросу у нас идут активные консультации, и возможно, мы придём к решению», — добавил он.



Кобахидзе не исключил консультаций и по вопросу присвоения гражданства тем грузинам, которые «в своё время были выселены или иным образом оказались на территории другого государства, в том числе столетия назад».



«Как правило, они не являются гражданами Грузии. Среди них — миллионы грузин, этнических грузин, в соседней Турции, в Иране — ферейданские грузины, в других странах — люди, в своё время покинувшие Грузию. Это предмет более широкого обсуждения», — сказал он.



Говоря о «возвращении грузин в Грузию», Кобахидзе привёл статистику, согласно которой после начала войны в Украине в страну приехали 40 тысяч грузин, которым «не создали никаких препятствий».



«С 2022 года в Грузию вернулись 40 000 грузин, в основном из России, Украины и других постсоветских стран. По сей день в Грузии живут 40 000 грузин, вернувшихся на родину после 2022 года», — отметил Кобахидзе.



Политик также заявил, что «проблемная идеология» негативно влияет на статистику браков и рождаемости в стране.



О необходимости выдачи гражданства этническим грузинам заявляла и пятый президент Саломе Зурабишвили. При этом она выступила с резкой критикой решения «Грузинской мечты» лишить диаспору избирательного права.





