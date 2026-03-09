Председатель ПА ОБСЕ оценил встречу со спикером парламента Грузии как плодотворную и откровенную

09.03.2026 12:55





Президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пере Жоан Понс заявил, что после многих месяцев сотрудничества делегация в рамках двухдневного визита в Грузию провела встречи со всеми сторонами.



По его словам, делегация Парламентской ассамблеи ОБСЕ встретилась как с представителями гражданского общества, так и с членами оппозиции.



Кроме того, президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ отметил, что состоялась продуктивная и откровенная встреча с председателем парламента Грузии Шалвой Папуашвили.



«Мы обсудили результаты отчёта за 2024 год, а также все вызовы, перед которыми стоит страна. Завтра состоится пресс-конференция, на которой мы представим больше деталей», — заявил президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





