Председатель ПА ОБСЕ оценил встречу со спикером парламента Грузии как плодотворную и откровенную


09.03.2026   12:55


Президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пере Жоан Понс заявил, что после многих месяцев сотрудничества делегация в рамках двухдневного визита в Грузию провела встречи со всеми сторонами.

По его словам, делегация Парламентской ассамблеи ОБСЕ встретилась как с представителями гражданского общества, так и с членами оппозиции.

Кроме того, президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ отметил, что состоялась продуктивная и откровенная встреча с председателем парламента Грузии Шалвой Папуашвили.

«Мы обсудили результаты отчёта за 2024 год, а также все вызовы, перед которыми стоит страна. Завтра состоится пресс-конференция, на которой мы представим больше деталей», — заявил президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ.


