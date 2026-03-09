Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В Грузии обсудят возможность упрощения процедуры гражданства для этнических грузин, проживащих за рубежом


09.03.2026   13:03


Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти планируют упростить процедуру получения гражданства для этнических грузин, проживающих в других странах.

«Мы обсудили это с министром юстиции и планируем упростить процедуры. Например, в разных странах, в том числе и в соседних, проживают этнические грузины, не имеющие гражданства, есть их дети, которые также хотят получить гражданство... и среди них есть люди, не знающие грузинского языка, и для них эти процедуры также можно упростить. Мы активно консультируемся по этому вопросу, и мы можем прийти к решению», — сказал Кобахидзе в эфире Imedi.

Никакой конкретики пока нет.

Кобахидзе отметил, что вопрос сложный и нужно обсудить разные ситуации и возможные подходы. В том числе речь идет и о семьях, которые оказались на территории другого государства столетия назад. Например, это этнические грузины в соседней Турции, грузины в Иране - ферейданцы.


