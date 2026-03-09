Саакашвили обвиняет Бидзину Иванишвили в умышленном нанесении ущерба обороноспособности Грузии

Михаил Саакашвили обвиняет Бидзину Иванишвили в умышленном нанесении ущерба обороноспособности Грузии. Об этом третий президент говорил на судебном заседании, состоявшемся 7 ноября.



По словам Михаила Саакашвили, в 2013 году страна должна была получить системы ПВО, которые Иванишвили заблокировал, оставив грузинское воздушное пространство без защиты.



«На фоне сегодняшних событий кажется, что в действительности Грузия осталась совершенно беззащитной. Грузия обладала очень хорошими украинскими системами ПВО. С 2012 года для этих зарубежных систем противовоздушной обороны не было закуплено ни одной ракеты. «У Грузии было прочное соглашение с США, согласно которому Грузия должна была получить зенитные ракетные комплексы типа «Форд» уже в 2013 году, а затем пришел Иванишвили и отказался от этих систем», — заявил третий президент на суде.





