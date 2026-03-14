Кобахидзе: Отчет «Московского механизма» пропитан ложью

14.03.2026 20:11





Отчёт ОБСЕ в рамках «Московского механизма» о Грузии пропитан ложью, - заявил в беседе с журналистами премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По словам главы правительства, имел место конфликт интересов: на самом деле процесс был инициирован, в том числе со стороны Польши, и выяснилось, что эксперт сам являлся представителем польского правительства.



«Это был прямой конфликт интересов. Тот факт, что этот человек скрыл конфликт интересов, усиливает сомнения. Всем известно, что заключение было заранее подготовлено и впоследствии опубликовано. В конечном итоге мы видим, что это заключение с самого начала и до конца насыщено ложью, о чём мы ещё шире информируем общественность. В первую очередь, мы разоблачим все те ложные сведения, которые отражены в этом заключении, а также хочу отметить, что в нём содержится конкретная информация и рекомендации, которые соответствуют действительности и которые необходимо учитывать. Такие записи также присутствуют в этом заключении. Подробную информацию мы представим обществу. Возможно, мы посвятим этому вопросу отдельный брифинг, исходя из важности наличия информации для общества. Есть вопросы, на которые нам нужно обратить внимание, однако в целом это заключение пропитано ложью.



Вся основа процесса политическая. Вы знаете, какие страны стояли во главе инициаторов процесса и как он дальше развивался. Процесс с самого начала и до конца был продиктован узкими политическими интересами. В масштабах ОБСЕ не могли найти страну более недемократичную, чем Грузия», - заявил Ираклий Кобахидзе.



По его словам, Грузия является одной из передовых стран ОБСЕ с точки зрения демократического развития.



«Двойные стандарты очень очевидны и постыдны. Всё это в очередной раз демонстрирует те тяжёлые процессы, которые развиваются в европейской бюрократии», - отметил премьер-министр Грузии.





