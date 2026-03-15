Иракли Купрадзе: «Лело - Сильная Грузия» будет одной из главных сил, которые одержат победу над Иванишвили
15.03.2026 14:15
Сегодня проводится совещательная встреча лидеров «Лело – Сильная Грузия», которая соберет 150 представителей со всей Грузии - обсуждение будет сосредоточено на политических стратегиях и всех важных вопросах, включая наших политзаключенных, находящихся в настоящее время в тюрьме: Вепхия Касрадзе, Васил Кадзелашвили и Алеко Элисашвили, – сообщил журналистам генеральный секретарь «Лело – Сильная Грузия» Ираклий Купрадзе.
По его словам, такой формат встречи предусмотрен уставом «Сильной Грузии» и «Лело».
«В составе депутаты сакребуло, председатели районов, руководящие лица, которые принимают главную роль в процессе борьбы и сопротивления. Формат предусмотрен уставом «Сильной Грузии» и «Лело», и мы в условиях каждого важного, переломного момента собираемся, чтобы совместно обсудить и принять решения о развитии «Лело» и процессах, происходящих в стране.
Это еще один однозначный признак того, что мы продолжаем борьбу, сопротивление, и «Лело - Сильная Грузия» будет одной из главных сил, которые одержат победу над Бидзиной Иванишвили и будет организована в масштабе всей Грузии, как в столице, так и в регионах.
«На повестке дня до десяти важных политических вопросов, которые будут обсуждаться. Обсуждение будет сосредоточено на политических стратегиях и всех важных вопросах, включая наших политзаключенных, которые в настоящее время находятся в тюрьме: Вепхия Касрадзе, Васила Кадзелашвили и Алеко Элисашвили», - сказал Купрадзе.
