Иракли Купрадзе: «Лело - Сильная Грузия» будет одной из главных сил, которые одержат победу над Иванишвили

15.03.2026 14:15





Сегодня проводится совещательная встреча лидеров «Лело – Сильная Грузия», которая соберет 150 представителей со всей Грузии - обсуждение будет сосредоточено на политических стратегиях и всех важных вопросах, включая наших политзаключенных, находящихся в настоящее время в тюрьме: Вепхия Касрадзе, Васил Кадзелашвили и Алеко Элисашвили, – сообщил журналистам генеральный секретарь «Лело – Сильная Грузия» Ираклий Купрадзе.



По его словам, такой формат встречи предусмотрен уставом «Сильной Грузии» и «Лело».



«В составе депутаты сакребуло, председатели районов, руководящие лица, которые принимают главную роль в процессе борьбы и сопротивления. Формат предусмотрен уставом «Сильной Грузии» и «Лело», и мы в условиях каждого важного, переломного момента собираемся, чтобы совместно обсудить и принять решения о развитии «Лело» и процессах, происходящих в стране.



Это еще один однозначный признак того, что мы продолжаем борьбу, сопротивление, и «Лело - Сильная Грузия» будет одной из главных сил, которые одержат победу над Бидзиной Иванишвили и будет организована в масштабе всей Грузии, как в столице, так и в регионах.



«На повестке дня до десяти важных политических вопросов, которые будут обсуждаться. Обсуждение будет сосредоточено на политических стратегиях и всех важных вопросах, включая наших политзаключенных, которые в настоящее время находятся в тюрьме: Вепхия Касрадзе, Васила Кадзелашвили и Алеко Элисашвили», - сказал Купрадзе.





