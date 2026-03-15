|
|
|
Суд признал двух основателей компании «Sector 7» виновными в хищении 10,7 млн лари
15.03.2026 16:29
Тбилисский городской суд признал двух основателей компании «Sector 7» виновными в хищении 10,7 млн лари, которые они получили, обещая 161 человеку квартиры в строящемся доме.
Они заключали сделки на этапе строительства. При этом строительство жилого дома не было завершено, приобретённые жильцами площади им в собственность не передали, а деньги присвоили мошенническим путём.
В качестве наказания одному из обвиняемых назначено 6 лет и 4 месяца лишения свободы, второму — 5 лет и 10 месяцев.
«Sector 7» работает на рынке с 2020 года. Должность директора занимает Давит Цхвирашвили. Согласно последним данным из предпринимательского реестра, владельцем компании является «Sectoria», зарегистрированная в реестре в 2019 году; директор и владелец также Давит Цхвирашвили.
Согласно информации, размещённой компанией в социальных сетях, «Sector 7» реализовывала два проекта в Тбилиси: на улице Левана Готуа, дом №20, а также в Глдани на улице Зура Миракишвили, дом №31.
По тем же данным, проект на улице Готуа завершён.
Отмечается, что земельный участок площадью 2 164 кв.м. на улице Миракишвили был передан компании в собственность в мае 2020 года. На данный момент строительство проекта «Sector Gldani» «заморожено».
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна