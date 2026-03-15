Суд признал двух основателей компании «Sector 7» виновными в хищении 10,7 млн лари

15.03.2026 16:29





Тбилисский городской суд признал двух основателей компании «Sector 7» виновными в хищении 10,7 млн лари, которые они получили, обещая 161 человеку квартиры в строящемся доме.



Они заключали сделки на этапе строительства. При этом строительство жилого дома не было завершено, приобретённые жильцами площади им в собственность не передали, а деньги присвоили мошенническим путём.



В качестве наказания одному из обвиняемых назначено 6 лет и 4 месяца лишения свободы, второму — 5 лет и 10 месяцев.



«Sector 7» работает на рынке с 2020 года. Должность директора занимает Давит Цхвирашвили. Согласно последним данным из предпринимательского реестра, владельцем компании является «Sectoria», зарегистрированная в реестре в 2019 году; директор и владелец также Давит Цхвирашвили.



Согласно информации, размещённой компанией в социальных сетях, «Sector 7» реализовывала два проекта в Тбилиси: на улице Левана Готуа, дом №20, а также в Глдани на улице Зура Миракишвили, дом №31.

По тем же данным, проект на улице Готуа завершён.



Отмечается, что земельный участок площадью 2 164 кв.м. на улице Миракишвили был передан компании в собственность в мае 2020 года. На данный момент строительство проекта «Sector Gldani» «заморожено».





