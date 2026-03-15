В Квемо Картли из-за строительства дороги у нескольких граждан изымут имущество

15.03.2026 16:56





В Квемо Картли из-за строительства дороги у нескольких граждан изымут имущество. По информации BPN, речь идет о строительстве автомобильных дорог Рустави – Красный мост и Рустави – Садахло.



Согласно документу, Департамент автомобильных дорог Грузии реализует 4-й инвестиционный проект международного коридора Восток–Запад, который признан проектом особой общественной необходимости. В связи с этим ведомству будет предоставлено право на экспроприацию недвижимости, попадающей в зону строительства.



В решении Министерства экономики указано, что из-за необходимости реализации проекта принудительному отчуждению с компенсацией подлежат следующие участки:



• В селе Садахло (муниципалитет Марнеули) — сельскохозяйственный участок площадью 9022 кв. м, принадлежащий Валеху Байрамову. В зону строительства попадает 1737 кв. м этого участка, где расположены многолетние насаждения и однолетние сельхозкультуры.



• В селе Земо Сарали (муниципалитет Марнеули) — сельскохозяйственный участок площадью 2700 кв. м, находящийся в совместной собственности Асафа Аббасова, Эканы Аббасовой, Идриса Аббасова, Интигама Аббасова, Нуивар Аббасовой и Шахали Аббасова. В зону строительства попадает 1457 кв. м земли вместе с расположенными на ней многолетними насаждениями и сельхозкультурами.



В документе отмечается, что договориться с владельцами о добровольном выкупе земли не удалось, поэтому государство намерено применить механизм экспроприации для изъятия недвижимости в интересах реализации проекта.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





