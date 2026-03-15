Секретарь «Лело»: доклад «Московского механизма» подтвердил — в Грузии установлена диктатура

15.03.2026 16:21





Международный секретарь «Лело — Сильная Грузия» Григол Гегелия подчеркнул, что «Московский механизм» ОБСЕ — своего рода инструмент, используемый в крайних, нетипичных случаях «для изучения людоедских режимов».



По его словам, доклад подтвердил, что в Грузии установлена диктатура, что является самым «критическим» докладом всех времен.



Пока в Грузии рассматривается ситуация с правами человека, продолжил политик, «Армения и Азербайджан добиваются реальных внешнеполитических успехов». Член «Лело» считает, что в условиях продолжения этого курса в Грузии «режим рискует быть переданным в Гаагский трибунал — соответственно, это самый критический вывод за все время».





Григол Гегелия уверен, что «Грузинская мечта» в первую очередь должна освободить заключенных по политическим мотивам, а вторым шагом, по его мнению, должны стать обсуждения о проведении новых парламентских выборах в Грузии.



Оппозиционер уверен, что властям Грузии «придется» выполнить прописанные в докладе рекомендации.



Напомним, заключение «Московского механизма» ОБСЕ посвящено событиям в Грузии с весны 2024 года и оценивает их с точки зрения выполнения обязательств в области прав человека, демократических институтов и верховенства закона. В отчете говорится о «заметном демократическом откате» и указывается на ряд законодательных и политических изменений, затронувших гражданское общество, медиа и политическую систему Грузии.





