Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

У подсанкционного Imedi TV новые члены наблюдательского совета


15.03.2026   16:19


Гендиректор подсанкционного телеканала Imedi TV Мака Ломидзе обратилась в Национальное агентство публичного реестра с просьбой зарегистрировать новых членов наблюдательного совета.

Согласно документу, новый состав наблюдательного совета телеканала избрал Ираклия Чихладзе своим председателем, а Натию Сонгулашвили — его заместителем.

В обновленный попечительский совет телекомпании вошли 7 новых членов:

Ираклий Чихладзе — ведущий программы «Неделя Имеди» и владелец 10% акций телекомпании — председатель наблюдательного совета.

Натия Сонгулашвили — руководитель службы новостей «Имеди», заместитель председателя наблюдательного совета телекомпании и владелица 10% акций компании, владеющей телекомпанией.

Магдалина Аникашвили — ведущая программ «Имеди LIVE» и «Прямой эфир».

Мариам Ломидзе — генеральный директор телекомпании. Он является директором компании «Имеди» — «Georgian media production group» и владеет 10% ее акций.

Васил Каландаришвили — финансовый директор «Имеди» и владелец 10% акций телекомпании.

Майя Чигошвили — руководитель программ «Имеди» и владелица 10% компании, принадлежащей телекомпании.

Илиа Микелаишвили — владелец 50% акций «Имеди».


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна