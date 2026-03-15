У подсанкционного Imedi TV новые члены наблюдательского совета

15.03.2026 16:19





Гендиректор подсанкционного телеканала Imedi TV Мака Ломидзе обратилась в Национальное агентство публичного реестра с просьбой зарегистрировать новых членов наблюдательного совета.



Согласно документу, новый состав наблюдательного совета телеканала избрал Ираклия Чихладзе своим председателем, а Натию Сонгулашвили — его заместителем.



В обновленный попечительский совет телекомпании вошли 7 новых членов:



Ираклий Чихладзе — ведущий программы «Неделя Имеди» и владелец 10% акций телекомпании — председатель наблюдательного совета.



Натия Сонгулашвили — руководитель службы новостей «Имеди», заместитель председателя наблюдательного совета телекомпании и владелица 10% акций компании, владеющей телекомпанией.



Магдалина Аникашвили — ведущая программ «Имеди LIVE» и «Прямой эфир».



Мариам Ломидзе — генеральный директор телекомпании. Он является директором компании «Имеди» — «Georgian media production group» и владеет 10% ее акций.



Васил Каландаришвили — финансовый директор «Имеди» и владелец 10% акций телекомпании.



Майя Чигошвили — руководитель программ «Имеди» и владелица 10% компании, принадлежащей телекомпании.



Илиа Микелаишвили — владелец 50% акций «Имеди».





