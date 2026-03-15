У подсанкционного Imedi TV новые члены наблюдательского совета
15.03.2026 16:19
Гендиректор подсанкционного телеканала Imedi TV Мака Ломидзе обратилась в Национальное агентство публичного реестра с просьбой зарегистрировать новых членов наблюдательного совета.
Согласно документу, новый состав наблюдательного совета телеканала избрал Ираклия Чихладзе своим председателем, а Натию Сонгулашвили — его заместителем.
В обновленный попечительский совет телекомпании вошли 7 новых членов:
Ираклий Чихладзе — ведущий программы «Неделя Имеди» и владелец 10% акций телекомпании — председатель наблюдательного совета.
Натия Сонгулашвили — руководитель службы новостей «Имеди», заместитель председателя наблюдательного совета телекомпании и владелица 10% акций компании, владеющей телекомпанией.
Магдалина Аникашвили — ведущая программ «Имеди LIVE» и «Прямой эфир».
Мариам Ломидзе — генеральный директор телекомпании. Он является директором компании «Имеди» — «Georgian media production group» и владеет 10% ее акций.
Васил Каландаришвили — финансовый директор «Имеди» и владелец 10% акций телекомпании.
Майя Чигошвили — руководитель программ «Имеди» и владелица 10% компании, принадлежащей телекомпании.
Илиа Микелаишвили — владелец 50% акций «Имеди».
