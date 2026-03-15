В Грузии планируют ограничить использование одноразовых и многоразовых пакетов

15.03.2026 16:38





Заместитель министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Соломон Павлиашвили в эфире Rustavi 2 заявил, что грузинские власти планируют ограничить использование одноразовых и многоразовых пакетов.



Павлишвили сообщил, что государство уже ввело определённые регулирования, которые, по его словам, показали эффективность. Он пояснил, что были предложены европейские, американские и британские стандарты, чтобы создать конкуренцию и выстроить конструктивное сотрудничество с частным сектором.



Чиновник также отметил, что исследование Всемирного банка подтверждает: независимо от того, являются ли пакеты биоразлагаемыми или оксобиоразлагаемыми, они всё равно остаются таким же видом отходов, как и обычные пластиковые пакеты.



По словам Павлишвили, необходимо принимать более жёсткие меры, однако власти хотят делать это синхронно с частным сектором.



Он добавил, что основой политики является твердая политическая воля государства предотвращать образование отходов. Также, по его словам, важны взаимодействие между государственным и частным сектором, механизмы исполнения и вовлеченность общества.





