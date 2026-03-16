Ираклий Кобахидзе встретился с вице-премьером Беларуси Юрием Шуляком
16.03.2026 15:37
Ираклий Кобахидзе встретился с вице-премьером Беларуси Юрием Шуляком. Согласно информации Администрации правительства, в ходе личной встречи были обсуждены отношения между Беларусью и Грузией, а также перспективы сотрудничества.
Были обсуждены актуальные вопросы двустороннего партнерства, в том числе в торгово-экономической сфере. Особое внимание было уделено роли Грузии как безопасной страны с точки зрения создания стабильной, предсказуемой и благоприятной для инвесторов среды.
Была отмечена важность проведения седьмого заседания межправительственной экономической комиссии между Грузией и Беларусью для обсуждения актуальных экономических вопросов между двумя странами.
Была иакже обсуждена положительная динамика в туристическом секторе и растущее число белорусских туристов в Грузии», — говорится в пресс-релизе.
