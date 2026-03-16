Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Ираклий Кобахидзе встретился с вице-премьером Беларуси Юрием Шуляком


16.03.2026   15:37


Ираклий Кобахидзе встретился с вице-премьером Беларуси Юрием Шуляком. Согласно информации Администрации правительства, в ходе личной встречи были обсуждены отношения между Беларусью и Грузией, а также перспективы сотрудничества.

Были обсуждены актуальные вопросы двустороннего партнерства, в том числе в торгово-экономической сфере. Особое внимание было уделено роли Грузии как безопасной страны с точки зрения создания стабильной, предсказуемой и благоприятной для инвесторов среды.

Была отмечена важность проведения седьмого заседания межправительственной экономической комиссии между Грузией и Беларусью для обсуждения актуальных экономических вопросов между двумя странами.

Была иакже обсуждена положительная динамика в туристическом секторе и растущее число белорусских туристов в Грузии», — говорится в пресс-релизе.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна