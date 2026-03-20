Гиги Угулава: тело Святейшего ещё не остыло, а они уже проводят спецоперацию

20.03.2026 13:39





Оппозиционный политик Гиги Угулава утверждает, что в Патриархии якобы имеет место «заговор». По его словам, Вселенскому патриарху Варфоломею I отказали в проведении литургии, чтобы принять экзарха Беларуси, направленного из Московской Патриархии, и допустить его к службе.



По словам Угулава, Русская церковь разорвала евхаристическое общение с Константинополем после предоставления автокефалии Украинской церкви, поэтому, если бы служил Варфоломей, представители Московского патриархата не присутствовали бы на похоронах Илии Второго.



Он также заявил, что часть грузинских иерархов якобы отказывается сослужить со Вселенским патриархом. По его словам, «вместо этого принимается направленный из Москвы белорусский иерарх, тогда как Варфоломею, духовному брату и другу, отказывают в возможности проститься с патриархом на воскресной литургии».



Угулава считает, что это «первый открытый шаг» митрополита Шио Муджири к попытке занять патриарший престол «с помощью России». Он также заявил, что существует завещание покойного патриарха, которое не показывают обществу.



«Тело Святейшего ещё не остыло, а они уже проводят спецоперацию», — написал Угулава, задавшись вопросом, найдётся ли кто-то внутри церкви, кто расскажет обществу правду.



Католикос-Патриарх всея Грузия Илия II скончался в возрасте 93 лет.



18 марта на заседании Священного Синода было решено, что на основании желания Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго, усопший будет погребен в кафедральном соборе Сиони.



Также состоялось заседание комиссии, состоящей из представителей духовенства и правительства, на котором обсуждались организационные вопросы похорон патриарха — Илиа Второй будет похоронен 22 марта.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





