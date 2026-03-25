Саакашвили: завершается мафиозная операция по рейдерскому захвату церкви

25.03.2026 10:42





Третий президент Грузии Михаил Саакашвили комментирует выступление членов «Грузинской мечты» на похоронах Католиков-Патриарха всея Грузии Илии Второго. Похороны превратились в «одностороннее партийное и семейное мероприятие Иванишвили», пишет Саакашвили в соцсети.



«Так действует настоящая мафия, давайте посмотрим на хронологию:



После парламентских выборов 2016 года Иванишвили направил к патриарху Чхартвишвили с предложением об отставке. После отказа патриарха был раздут «цианидный скандал», после чего он согласился на назначение местоблюстителя.



Затем при инициативе владыки Петра была проведена масштабная пропагандистская атака на патриарха. Его защитил Синод.



Против Синода был развёрнут скандал с так называемыми «собраниями». Служба госбезопасности обнародовала документы, в которых многие представители духовенства были представлены в неблагоприятном свете.



Вскоре произошла полная изоляция патриарха. Без контролёров к нему не поступала и от него не исходила никакая информация, никто не мог к нему попасть.



В 2024 году пытались навязать церкви статус государственного учреждения, однако после сопротивления Синода режим временно отступил.



После смерти патриарха Иванишвили захотел, чтобы его похоронили не в соборе Сиони, а в Самеба – вопреки его воле. Это решение в Сионе не прошло с перевесом всего в один голос.



И, наконец, похороны патриарха превратились в одностороннее партийное и семейное мероприятие Иванишвили.



Завершается мафиозная операция по рейдерскому захвату церкви», — написал Михаил Саакашвили.



Источник: SOVA

