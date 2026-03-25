Грузия занимает 62-е место из 134 стран по уровню загрязнения воздуха

25.03.2026 11:41





Согласно последнему глобальному отчету IQAir, только 14% городов мира соответствуют стандартам качества воздуха Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) (PM2.5).



В список экологически чистых стран вошли только 3 страны европейского континента:

Исландия

Андорра

Эстония



Остальные 10 мест в основном занимают островные территории (Пуэрто-Рико, Барбадос, Бермуды и др.) и Австралия.



Наиболее загрязненный воздух наблюдается в Пакистане, Бангладеш и Таджикистане, а индийский город Лони был назван самым загрязненным городом в мире.



Грузия занимает 62-е место из 134 стран по уровню загрязнения воздуха.



Рейтинг (показатель PM2.5): Среднегодовой уровень загрязнения в нашей стране составляет 16,4 мкг/м³ (микрограммов на кубический метр).



Что означает эта цифра? Безопасный предел Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) составляет максимум 5 мкг/м³. Соответственно, средний уровень загрязнения воздуха в Грузии превышает допустимый предел более чем в 3 раза.



Категория риска: По этому показателю Грузия попадает в так называемую «оранжевую зону», что означает, что воздух опасен для чувствительных групп населения (детей, пожилых людей и людей с респираторными заболеваниями).



(По данным национальной статистики, Тбилиси и Рустави обычно входят в число наиболее загрязненных городов.)





