Грузия принимает ежегодную конференцию проекта MILLENIUM Генерального секретариата "Интерпола"

25.03.2026 13:28





При поддержке МВД Грузии и организации Генерального секретариата «Интерпола», 25–26 марта Грузия принимает ежегодную конференцию проекта MILLENIUM Генерального секретариата «Интерпола».



Мероприятие открыл первый заместитель министра внутренних дел Грузии Рони Месхи, который выступил с речью перед почти 60-ю делегатами из 25 стран, приглашёнными на конференцию.



По информации МВД, Рони Месхи акцентировал внимание на значении международного сотрудничества в контексте борьбы с транснациональной преступностью и подчеркнул многолетние, образцовые партнёрские отношения между Грузией и «Интерполом».



В ежегодной встрече проекта MILLENIUM Генерального секретариата «Интерпола» принимают участие около 60-ти делегатов как из секретариата, так и из стран-членов организации, включая представителей США, Австрии, Азербайджана, Бельгии, Болгарии, Чехии, Эстонии, Финляндии, Германии, Польши, Израиля, Италии, Армении, Казахстана, Франции, Нидерландов и других стран.



В течение двух дней делегаты обсудят существующие вызовы в борьбе с транснациональной организованной преступностью и вопросы усиления международного сотрудничества.



Проект MILLENIUM Генерального секретариата «Интерпола» направлен на борьбу с транснациональной организованной преступностью.





