Папуашвили:Илия II посвятил 28 тяжелейших лет делу признания автокефалии, и 4 марта 1990 года это великое дело увенчалось успехом

25.03.2026 13:30





Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили поздравляет общественность с Днём восстановления автокефалии Грузинской православной церкви.



Как Папуашвили пишет в социальной сети, делу признания автокефалии Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II посвятил 28 тяжелейших лет, и 4 марта 1990 года это великое дело было успешно завершено.



«25 марта 1917 года (по старому стилю — 12 марта) в Мцхетском кафедральном соборе Светицховели собравшееся духовенство огласило акт о восстановлении автокефалии Грузинской апостольской церкви. После 106 лет унижения, не имевшего аналогов в истории Грузии, грузинское общество воспользовалось изменениями, принесёнными Февральская революция, и незамедлительно восстановило первостепенную ценность — автокефалию грузинской церкви. Именно этот великий акт стал началом долгого пути к независимости Грузии, в который внесли вклад многие поколения и выдающиеся патриоты.



Одним из таких мы простились несколько дней назад — с величайшим грузином, самоотверженным патриотом, истинным служителем страны и веры, Католикосом-Патриархом Илией II. Он стал носителем тяжёлого креста своих предшественников-патриархов, достойным продолжателем и завершителем их дела и трудов.



Делу признания автокефалии он посвятил 28 тяжелейших лет. Константинополь был готов предоставить её заново, однако наша церковь бережно хранила величайшее достояние, прошедшее через века испытаний — автокефалию, полученную от Антиохии в V веке, и защищала это наследие. Лишь Русской церкви пришлось в 1943 году, по указанию Иосифа Сталина, признать автокефалию Грузинской церкви. И вот 4 марта 1990 года это великое дело было успешно завершено. В этот день, на торжестве православия, Константинопольский и Вселенский патриарх Димитрий I вручил нашему Патриарху грамоту признания — томос, подтверждающий древнюю автокефалию Грузинской церкви и её место в иерархии мировых церквей. Это был великий день.



Символично, что, как гласит предание, именно 25 марта было днём, когда в 326 году по приказу новокрещённого царя Мириан III было срублено крестовое дерево, из которого изготовили крест, установленный в Мцхета — на месте, где был возведён наш величайший храм — Светицховели. Так приняла христианство Картли, так христианство стало духовной опорой грузинского государства, 1700-летие которого мы отмечаем в этом году. Поздравляю всех с этим великим днём», — пишет Шалва Папуашвили.





