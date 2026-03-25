Тамар Багратиони пожертвовала икону Святого Георгия грузинской церкви им. царицы Тамар в Вашингтоне

25.03.2026 13:33





В рамках визита в Вашингтон, жена президента Грузии Тамар Багратиони посетила грузинскую церковь имени царицы Тамар и передала храму икону Святого Георгия.



Члены грузинской делегации, находящиеся в США, также присутствовали на панихиде по Католикосу-Патриарху всея Грузии Илие II, которую в Вашингтоне отслужил настоятель храма, отец Павел Закарая.



«В Вашингтоне я посетила церковь имени царицы Тамар, где отец Павел провёл панихиду по нашему Патриарху. Я встретилась с прихожанами — соскучившимися, любящими свою родину грузинами. Моим желанием было передать церкви икону Святого Георгия, который является символом победы. Хочу пожелать всем грузинам, как за рубежом, так и в Грузии, победы и прогресса. Да хранит нас Бог», — заявила Тамар Багратиони.



Первая леди Грузии Тамар Багратиони находится в Вашингтоне по приглашению первой леди США Мелании Трамп. В состав делегации также входят заместитель министра образования, науки и молодёжи Грузии Байя Квициани и председатель парламентского комитета по образованию, науке и делам молодёжи Мариам Лашхи.







