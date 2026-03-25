Георгий Вашадзе: В моем деле пустой лист, на котором указаны мои имя, фамилия и статья, ничего больше

25.03.2026 18:23





В моем деле пустой лист, на котором указаны мои имя, фамилия и статья, ничего больше - мы имеем дело с большим абсурдом, доказательств нет, - заявил журналистам лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе.



По его словам, судебные заседания по т.н. делу о саботаже, предположительно, пройдут в закрытом режиме, потому что «если откроют, общественность увидит, что мы имеем дело с большим абсурдом, а не с правовым процессом».



«Судья не удовлетворил ходатайство об открытии заседания. Это было совершенно ожидаемо, потому что у этого дела нет содержания. Они просто хотят мучить и водить на судебные заседания людей, которые борются за развитие Грузии, за сильную страну, за консолидацию нации, за членство в Евросоюзе, за хорошую жизнь в этой стране. Вчера мы видели, что Элене Хоштария, мать 4 детей, была приговорена к 1 году и 6 месяцам лишения свободы ни за что, поэтому нас не удивляет ничего, что происходит в этой стране.



Я хотел бы еще раз сказать обществу, что в этой стране есть несколько десятков человек, которые не хотят, чтобы мы продолжали нормальный путь развития, не хотят, чтобы у граждан Грузии была в Грузии перспектива, поэтому наш главный посыл - это консолидация, единство, чтобы вернуть Грузию на путь развития, быть лидерами региона, гордиться своей страной и, что главное, раз и навсегда преодолеть этот тяжелейший кризис в стране», - сказал Вашадзе.



Для справки, по т.н. делу о саботаже Генеральная прокуратура предъявила обвинения Михаилу Саакашвили, Георгию Вашадзе, Нике Гварамия, Нике Мелия, Зурабу Гирчи Джапаридзе, Элене Хоштариа, Мамуке Хазарадзе и Бадри Джапаридзе.





