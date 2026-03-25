Обучение по магистерской программе по психологии будет сохранено в двухлетнем формате

25.03.2026 19:24





Обучение по магистерской программе по психологии будет сохранено в двухлетнем формате — после протестов психологов в приказ министра, определяющий учебные кредиты, были внесены изменения. Об этом в FB сообщила психолог, профессор Тбилисского государственного университета Марине Читашвили.



Практикующие психологи и преподаватели психологии обратились к министру образования с просьбой не сокращать магистратуру по психологии до одного года (60 кредитов/ECTS).

Подробно ТУТ

Специалисты потребовали изменить приказ и включить в перечень исключений 120-кредитную магистерскую программу по психологии, 4 марта они официально направили обращение к министру, собрав около 700 подписей.



Теперь университеты сохранят более высокий стандарт обучения: суммарно бакалавриат и магистратура будут давать не менее 300 кредитов, что соответствует международным требованиям.



• При этом изменения в системе образования всё равно приводят к сокращениям:

• уменьшается число университетов, где преподают психологию;

• сокращается количество студентов на программах.



Если раньше бакалавриат по психологии был в шести государственных вузах, то теперь останется только в ТРЕХ. Магистратура — вместо четырех университетов будет доступна в ДВУХ. В обоих случаях количество мест для студентов сократится примерно вдвое.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





