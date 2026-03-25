|
|
|
Обучение по магистерской программе по психологии будет сохранено в двухлетнем формате
25.03.2026 19:24
Обучение по магистерской программе по психологии будет сохранено в двухлетнем формате — после протестов психологов в приказ министра, определяющий учебные кредиты, были внесены изменения. Об этом в FB сообщила психолог, профессор Тбилисского государственного университета Марине Читашвили.
Практикующие психологи и преподаватели психологии обратились к министру образования с просьбой не сокращать магистратуру по психологии до одного года (60 кредитов/ECTS).
Специалисты потребовали изменить приказ и включить в перечень исключений 120-кредитную магистерскую программу по психологии, 4 марта они официально направили обращение к министру, собрав около 700 подписей.
Теперь университеты сохранят более высокий стандарт обучения: суммарно бакалавриат и магистратура будут давать не менее 300 кредитов, что соответствует международным требованиям.
• При этом изменения в системе образования всё равно приводят к сокращениям:
• уменьшается число университетов, где преподают психологию;
• сокращается количество студентов на программах.
Если раньше бакалавриат по психологии был в шести государственных вузах, то теперь останется только в ТРЕХ. Магистратура — вместо четырех университетов будет доступна в ДВУХ. В обоих случаях количество мест для студентов сократится примерно вдвое.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна